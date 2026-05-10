Un operativo inopinado de fiscalización sanitaria en restaurantes y chifas del cercado de Ica dejó como resultado clausuras, decomisos y sanciones económicas, tras detectarse serias deficiencias que podrían comprometer la salud de los consumidores.

Condiciones insalubres

La intervención fue ejecutada por la Subgerencia de Control Ambiental y Salubridad de la Municipalidad Provincial de Ica. Durante la inspección, encontraron establecimientos con condiciones insalubres, incluyendo presencia de insectos como cucarachas en áreas de atención y manipulación de alimentos. Ante ello, se procedió a la clausura inmediata de los locales intervenidos.

Asimismo, en varios establecimientos se detectó el almacenamiento de productos alimenticios con fecha de vencimiento expirada, lo que motivó el decomiso inmediato de dichos productos y la aplicación de sanciones pecuniarias correspondientes.

Los funcionarios municipales recordaron que todo establecimiento dedicado a la preparación y venta de alimentos está sujeto a vigilancia sanitaria permanente, conforme a la Ley de Inocuidad de los Alimentos (Decreto Legislativo N.° 1062), la cual obliga a los administradores a facilitar las inspecciones correspondientes.

En ese contexto, el restaurante “El Tío 10 Lukas” fue sancionado tras negarse a permitir la inspección del área de preparación de alimentos. Según el informe municipal, el establecimiento no brindó las facilidades para la labor de fiscalización, motivo por el cual se le impuso la sanción correspondiente por obstrucción al control sanitario.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan garantizar la inocuidad de los alimentos que se expenden al público y proteger la salud de la población iqueña, especialmente en locales de alta concurrencia.

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