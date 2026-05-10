En diversos sectores del distrito de Pueblo Nuevo se identificó instalaciones clandestinas de agua potable y conexiones tipo bypass, que permiten a los responsables de este delito hacer uso el vital elemento eludiendo el marcador de los medidores. Los hechos fueron advertidos por el personal de la gerencia comercial de la empresa Semapach, y se dispuso la clausura inmediata de las uniones fraudulentas de tuberías.

Conexiones ilegales

Los trabajadores como parte de las medidas de control para enfrentar las conexiones ilegales visitaron el populoso distrito, teniendo en cuenta zonas donde se ejecutan obras municipales. En esas circunstancias evidenciaron casas que contaban con el servicio de agua potable de manera clandestina, y es que el predio no figuraba como usuario de la EPS que administra el abastecimiento de agua en la provincia.

Otra modalidad, detectada en la inspección es el bypass. Es decir, colocan una tubería adicional en la instalación original que Semapach realizó al usuario y se aseguran que esta conexión este antes de llegar al medidor de agua. Con ello hacen uso del servicio sin ser facturado. Según la empresa la sanción es de seis años de cárcel por hurto de agua. En ese sentido, exhorta a las personas que cometan estos actos a optar por la regularización.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO