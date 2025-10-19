En la av. Grocio Prado y en el jirón Miraflores, en el distrito de Pueblo Nuevo, quedaron al descubierto dos conexiones clandestinas, conocidas como tipo by pass, utilizadas para obtener agua potable de forma irregular. Las instalaciones fraudulentas, incurren en el delito de hurto agravado en la modalidad de estafa, fueron realizadas por inescrupulosos para favorecer a una vivienda de dos pisos y otra de tres pisos.

Desvían el agua

Personal de la empresa Semapach detectó estas situaciones irregulares con la similitud que se trata de la misma modalidad. Los responsables para evitar que el líquido elemento pase por la micro medición, vandalizan la instalación y colocan en la tubería principal un empalme para desviar el agua de forma directa a la vivienda. Con ello, el medidor no marca el consumo real que han realizado estas dos propiedades.

Las conexiones clandestinas que afectan la equidad en el acceso al agua potable fueron clausuradas y Semapach anunció que iniciarán las acciones legales y administrativas contra los responsables por el uso indebido del recurso hídrico. La sanción a los involucrados en el hurto es equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (5,350 soles), además de la denuncia formal ante las autoridades competentes.

VIDEO RECOMENDADO