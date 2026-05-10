El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Alexsander Junior Fajardo Rojas (41), alias “Diablito”, investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, tras ser detenido durante un operativo policial ejecutado en la urbanización San Valentín, manzana C lote 1, en la provincia de Pisco.

Golpe policial

La intervención policial permitió desarticular parcialmente a la presunta banda criminal “Los Malditos de Sinaloa”, organización dedicada presuntamente a la microcomercialización de drogas. Sin embargo, durante el operativo logró escapar Jhon Aníbal Tumay Manrique, alias “Bechi”, sindicado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización criminal.

Durante las diligencias también fue detenida una joven de 24 años alias “La Diabla”, quien permanece investigada por el presunto delito contra la salud pública. Los agentes llegaron hasta el inmueble tras recibir reportes sobre presuntos disparos en el sector Gonzales Prada – San Valentín.

Según las actas policiales, los efectivos encontraron a alias “Diablito” cerca de un vehículo sospechoso del que emanaba un fuerte olor a marihuana. Posteriormente, durante el registro vehicular y domiciliario, hallaron bolsas con cannabis sativa, alcaloide de cocaína y cientos de envoltorios que presuntamente iban a ser comercializados.

Entre lo incautado figuran cerca de dos kilos de marihuana distribuidos en cientos de paquetes, más de 3 mil ketes con presunta droga y otras sustancias ilícitas que serán sometidas a análisis periciales. Además, se encontraron agendas, registros telefónicos y documentos relacionados con presuntos movimientos económicos vinculados a la organización.

Las diligencias también permitieron hallar un chaleco antibalas en un inmueble contiguo, mientras las autoridades confirmaron que alias “Bechi” logró escapar antes de la intervención policial. El sujeto actualmente figura en el programa de recompensas del Ministerio del Interior debido a su presunta vinculación con diversos hechos violentos ocurridos en la provincia de Pisco. Ofrecen 25 mil soles.

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