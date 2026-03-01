En un operativo ejecutado la madrugada del sábado 28 de febrero, la Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica y con participación del Ministerio Público, desarticuló la presunta banda criminal denominada “Las Hienas de Parcona”, dedicada al delito contra la salud pública en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas (TID). La intervención se realizó a las 05:40 de la mañana en un inmueble del distrito de Parcona.

Grave delito

Durante el operativo se procedió a la detención de Erika Victoria Levaño Echegaray, alias “Triple R”, y Mariluz Gonzales Blanco, alias “La Negra”, quienes serían integrantes de la organización delictiva. Ambas fueron intervenidas dentro del predio allanado, donde se venía ejecutando el registro domiciliario con presencia fiscal.

Como resultado de la diligencia, los agentes lograron el decomiso de quinientos (500) gramos de Cannabis Sativa (marihuana), quinientos veinte (520) gramos de Pasta Básica de Cocaína y veinte (20) gramos de clorhidrato de cocaína, sustancias que presuntamente iban a ser distribuidas en distintos puntos del distrito.

Asimismo, se incautaron siete equipos celulares, dos laptops, dos balanzas de precisión, diversos accesorios utilizados para el procesamiento y dosificación de droga, así como la suma de cuatro mil setecientos soles (S/ 4,700.00) en efectivo, dinero que sería producto de la comercialización ilegal.

De acuerdo con información policial, Erika Victoria Levaño Echegaray presenta dos requisitorias vigentes por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, situación que agrava su situación legal y será evaluada por las autoridades competentes durante el proceso de investigación.

Las detenidas, junto con la droga y las especies incautadas, fueron puestas a disposición de la unidad especializada para continuar con las diligencias conforme a ley, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar si existen otros implicados en esta presunta red criminal.

