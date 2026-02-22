Un operativo policial ejecutado la noche del 20 de febrero permitió la captura de un sujeto conocido con el alias de “Demonio”, presuntamente vinculado al delito de tráfico ilícito de drogas en el distrito de Parcona.

Operativo antidrogas

El detenido fue identificado como León Fernando Cortes Ospina (41), de nacionalidad colombiana, quien fue intervenido aproximadamente a las 10:00 de la noche, en el sector Los Ángeles, manzana S – lote 23, segundo piso. De acuerdo con la Policía, el extranjero estaría presuntamente involucrado en el delito contra la Salud Pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

Según las primeras investigaciones, el intervenido sería integrante de la presunta banda criminal denominada “Los Malditos del 5 de Parcona”, organización que estaría dedicada a la comercialización de sustancias ilícitas en distintos puntos del distrito, afectando la seguridad y tranquilidad de los vecinos.

Durante el registro domiciliario, los agentes hallaron una bolsa de plástico color blanco que contenía 86 envoltorios con hojas secas, al parecer cannabis sativa (marihuana), con un peso aproximado de 400 gramos. Asimismo, se encontró otra bolsa con hojas secas de la misma sustancia, con un peso cercano a los 500 gramos.

En total, la Policía comisó alrededor de 900 gramos de marihuana. Además, se incautaron dos teléfonos celulares, una balanza digital y bolsas con cierre hermético, elementos que serían utilizados para el pesaje y distribución de la droga.

En el inmueble también se halló dinero en efectivo consistente en S/ 1,150 en billetes, S/ 312 en monedas y 10 dólares americanos, sumando aproximadamente S/ 1,462, monto que sería producto de la presunta venta de estupefacientes.

El detenido, junto con la droga y las especies incautadas, fue puesto a disposición de la unidad competente para continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley. La Policía indicó que las investigaciones continúan a fin de determinar la posible participación de otros implicados en esta presunta red de micro comercialización en Parcona.

