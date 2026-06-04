La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 continuará según lo previsto luego de que el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declarara improcedente la medida cautelar impulsada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

La decisión fue adoptada por el juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, quien consideró que los argumentos expuestos en la demanda no satisfacían las exigencias contempladas en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional.

Además, la resolución señala que paralizar la segunda vuelta no resultaba una medida adecuada, ya que podría afectar el derecho al sufragio de los ciudadanos que participaron en la primera jornada electoral, así como el desarrollo del proceso electoral en curso.

La acción promovida por Reggiardo buscaba suspender los efectos del acuerdo emitido por el Jurado Nacional de Elecciones el 23 de abril, mediante el cual se declaró “inviable” la realización de elecciones complementarias en distritos de Lima donde no se pudo votar durante la primera vuelta del 12 de abril. El recurso también pretendía frenar actos vinculados a la segunda elección presidencial programada para el 7 de junio.

Tras conocerse el fallo, la Municipalidad de Lima informó que el alcalde ofrecerá una conferencia de prensa este jueves a las 11:00 a. m. en el Palacio Municipal para fijar su posición respecto a la decisión judicial. Según el comunicado, estará acompañado por la teniente alcalde y el gerente municipal.