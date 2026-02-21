Un operativo policial ejecutado la noche del 19 de febrero asestó un nuevo golpe contra la micro comercialización de drogas en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica. La intervención se realizó alrededor de las 9:30 de la noche en la manzana G, lote 13, del sector Sin Barrio La Achirana.

Droga lista para la venta

Agentes del Escuadrón Verde – Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú detuvieron a César Gamaniel Jurado Bonilla (40), alias “Soly”, y María Elena Montaño Godoy (38), alias “Jeba”, señalados como presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Paseros de Ica”.

Según información policial, ambos serían investigados por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

Durante el registro personal y domiciliario, los agentes hallaron y decomisaron 270 bolsitas de polietileno tipo “chupetera” que contenían, al parecer, pasta básica de cocaína. Asimismo, se incautaron aproximadamente 300 gramos de clorhidrato de cocaína.

En el inmueble también fueron encontrados un equipo celular marca Infinix, una balanza gramera marca Opalux, una billetera marca Renzo Costa, una tarjeta de débito del BCP y dinero en efectivo por un monto aproximado de 790 soles, elementos que serán incorporados a la investigación.

Los detenidos, junto con la droga y las especies incautadas, fueron puestos a disposición de la unidad especializada para continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley, mientras se determina su situación jurídica.

