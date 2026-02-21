En un operativo contra el tráfico ilícito de drogas, agentes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú desarticularon a la presunta banda delictiva denominada “Los Intocables de Guadalupe”, durante una intervención realizada el 19 de febrero, alrededor de las 1:10 de la tarde, en la Prolongación Arenales S/N, urbanización San Joaquín, en Ica.

Operativo antidrogas

Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Mendoza Vásquez (54), Jhonathan Carlos Delgado Maldonado (28), Juan Jesús Bautista Vásquez (37) y Óscar Jesús Berrocal Andía (46), quienes fueron sorprendidos en flagrancia durante la acción policial ejecutada como parte de labores de inteligencia y seguimiento.

Durante el registro, los efectivos hallaron 102 bolsitas de polietileno transparente tipo “chupetera” que contenían una sustancia parduzca pulverulenta, presuntamente Pasta Básica de Cocaína (PBC), la cual fue comisada. Asimismo, se incautó un equipo celular marca ZTE, una billetera color negro marca Buzios y dinero en efectivo, elementos que serán sometidos a peritaje como parte de la investigación.

Los intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y son investigados por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

