La Región Policial Ica, a través del Área Antidrogas PNP Ica (AREANDRO), ejecutó el “Plan de Operaciones Cordillera Blanca 2025”, logrando la intervención y detención en flagrancia delictiva por el presunto delito contra la salud pública – Tráfico Ilícito de Drogas (TID), en agravio del Estado Peruano.

PBC y marihuana

El operativo se desarrolló el 11 de febrero de 2026, y detuvieron a Alexander José Arroyo Viera de 24 años, de nacionalidad venezolana, realizándose además el registro domiciliario en el Centro Poblado Las Brisas de Jaway, en el distrito de Subtanjalla – Ica.

Durante el registro personal se le halló un paquete tipo ladrillo conteniendo hojas, tallos y semillas secas al parecer Cannabis Sativa – marihuana, con un peso aproximado de quinientos gramos (500 gr).

Asimismo, en el registro domiciliario se incautaron diez bolsitas con cierre hermético conteniendo sustancia blanquecina cristalina rocosa al parecer clorhidrato de cocaína; seis bolsitas con cierre hermético conteniendo hojas, tallos y semillas secas al parecer marihuana; y un paquete de papel bond con sustancia parduzca rocosa al parecer Pasta Básica de Cocaína (PBC), con un peso aproximado de treinta gramos (30 gr). Además, se incautó un equipo celular marca Infinix y una moto lineal marca Alesin, color negro, con placa de rodaje 7371HB.

