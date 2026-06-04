Las desgracias continúan registrándose en las carreteras de la región Lambayeque, pues en menos de 24 horas, cuatro personas más perdieron la vida, tras sufrir distintos accidente de tránsito.

Uno de los lamentables sucesos ocurrió ayer a las 10 y 30 de la mañana cuando el automóvil de placa de rodaje T2S-549, conducido por Ender Aldair Montoya Culqui (25), quien llevaba como pasajeros a su tío Segundo Vidarte Trujillano, así como a su prima, Cleydi Liseth Vidarte Torres (19), circulaba por el kilómetro 58 de la carretera Chiclayo – Chongoyape.

Tragedia

De acuerdo a la información policial, a la altura de la empresa San Juan, en la planta principal, por causas que aún se desconocen, el chofer quien, al parecer, iba a excesiva velocidad perdió el control del volante, para luego despistarse dándose varias vueltas de campana, hasta finalmente caer hacia una acequia.

Producto de violento impacto, Segundo Vidarte Trujillano y su hija Cleydi Liseth Vidarte Torres dejaron de existir de manera instantánea, mientras que Ender Aldair Montoya Culqui, aún con signos vitales, fue rescatado del vehículo por otros transportistas, quienes a su vez solicitaron apoyo de la comisaría de Chongoyape.

Los agentes del orden al llegar al lugar condujeron al herido al centro de salud “Enrique Tirado Bonilla”, luego por la gravedad de sus lesiones lo derivaron al servicio de emergencia del Hospital Regional Lambayeque (HRL) donde desafortunadamente no resistió más y el médico de turno tuvo que certificar su deceso.

El caso fue comunicado a un representante del Ministerio Público para que ordene el levantamiento de los cadáveres e internamiento en la morgue de Chiclayo, para que se les practique las necropsias correspondientes. También se informó a los efectivos PNP de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) para continuar con las diligencias.

En Mochumí

Tres horas después, otro trágico accidente de tránsito se suscitó en la carretera Panamericana Norte a inmediaciones del cementerio del distrito de Mochumí, donde la víctima fue un motociclista.

Cámaras de seguridad grabaron los precisos instantes cuando José Andrés De La Cruz Montalván (59), al momento de manejar su motocicleta de matrícula 5628-7K por la mencionada vía, chocó fuertemente contra otro vehículo motorizado de placa 7217-IK y piloteado por Paul Abner Caballero Veliz (28).

La aparatosa colisión hizo que los dos queden gravemente heridos, siendo trasladados hasta el hospital Belén de Lambayeque. El médico de turno nada pudo hacer para salvarle la vida a De La Cruz Montalván, debido a que llegó muerto y a Caballero Veliz le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave quedando internado bajo custodia policial por estar detenido por el accidente de tránsito con consecuencias fatales.

El fiscal Javier Alonso Cabrera Samamé, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, junto a la Policía realizaron el levantamiento del cadáver.

Cabe recordar que, la tarde del día anterior, Bertoni Alonso Mestar Riojas (45) falleció al chocar la Miniván que conducía contra un tráiler en la pista que cubre la ruta Ferreñafe – Chiclayo. Junto a él también pereció el menor Liam Gael M.Y. (5), quien iba como pasajero. Otras diez personas resultaron gravemente heridos.

Se tuvo conocimiento que el estado de salud de tres de ellos se agravó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y hasta el cierre de la presente edición luchaban por sobrevivir. Asimismo, los familiares de Vilma Ballona Bonilla, buscaban su teléfono celular que se extravió durante el accidente.