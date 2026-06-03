Las Elecciones Regionales y Municipales – ERM 2026 empiezan a calentarse y en Lambayeque han surgido algunas polémicas en los últimos días, que este informe resumirá para tener un alcance sobre la actual situación de algunas organizaciones políticas.

¿El favorito?

Antes de finalizar mayo, el candidato de Acción Popular (AP) a la alcaldía del distrito de Pítipo, Marco Guevara Ballona, fue captado junto a la congresista de AP, Marleny Portero López, durante una actividad que ella cumplió, en el marco de su semana de representación, con vecinos del sector Tambo Real, los cuales impulsan un proyecto de alumbrado y conexiones domiciliarias.

Los videos del encuentro, que buscan mostrar un respaldo popular hacia el partido de la lampa, fueron subidos a la red social Facebook y compartidos tanto por Portero como por Guevara.

De acuerdo a las publicaciones del candidato en su cuenta de Facebook, recorrió Tambo Real, al menos en dos fechas antes de la visita de la parlamentaria. Entre el 9 y 12 de mayo sostuvo conversaciones con moradores de esa zona, y lo mismo hizo en el evento de semana de representación.

Quienes están en el ruedo político hicieron notar a este diario que podría configurarse un aprovechamiento de AP, para que, de manera indirecta, Portero, quien aún ostenta cargo público en el Congreso de la República, le dé la mano a su candidato.

Las publicaciones de Acción Popular en redes también muestran que Portero y Guevara han coincidido en más de una oportunidad desde febrero de este año. Ambos han participado en distintos eventos convocados por la militancia. También estuvieron en el encuentro de la militancia de Lambayeque, celebrado el 15 de mayo.

De manera oficial, Marco Guevara es candidato para Pítipo desde el 18 de mayo.

Caída y reacomodo

La estrepitosa derrota de Alianza para el Progreso (APP) en las Elecciones Generales ha desencadenado renuncias y cambios en dicha agrupación, para que ningún miembro de la familia Acuña postule en las ERM. En las próximas semanas, se conocerá a los nuevos rostros para las candidaturas, y qué tipo de apoyos pueden sumar entre las facciones apepistas.

Al ver que su candidatura no avanzaría, la congresista por Lambayeque, Mary Acuña Peralta, afirmó que fue objeto de traición por parte de algunos dirigentes de APP. Ella fue voceada para una candidatura al Gobierno Regional.

A la interna de Somos Perú, el partido que llevó al poder al gobernador Jorge Pérez y al alcalde de Ferreñafe, Polanski Carmona, están con los crespos hechos tras la vacancia de Elber Requejo Sánchez de la alcaldía de José Leonardo Ortiz (JLO). Él era considerado la mejor carta para una postulación a la provincia de Chiclayo. Con este nuevo panorama, algunos dirigentes han comenzado a buscar conexiones en Juntos por el Perú (JPP) y en Fuerza Popular.

Cronograma electoral

Para el mes de junio, el cronograma electoral de las ERM 2026 establece la fecha máxima de proclamación de resultados de las elecciones primarias, aprobación del padrón electoral definitivo, fecha límite para las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos y el cierre del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).