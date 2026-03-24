Diario Correo estrenará desde este miércoles 25 de marzo el noticiero regional “En 20 minutos”, un nuevo espacio informativo que reunirá las principales noticias de las regiones y del ámbito nacional.

El programa será transmitido de lunes a viernes a las 7:00 p.m. a través de las plataformas digitales YouTube y Facebook Live, con el objetivo de ofrecer información relevante en un formato breve y dinámico.

Cobertura regional y nacional en un solo espacio

El noticiero “En 20 minutos” presentará información destacada de las ediciones regionales de Correo, consolidando la cobertura informativa en diversas zonas del país.

Las regiones que formarán parte del contenido diario son:

Arequipa

Cusco

Huancayo

Ica

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tacna

Además, el noticiero incluirá información nacional, con el objetivo de brindar a la audiencia un panorama completo de los principales hechos que ocurren en el Perú.

Un formato ágil con información relevante

El programa ha sido diseñado con un formato breve que permitirá a los usuarios acceder a las noticias más importantes en un tiempo reducido, facilitando el acceso a la información desde dispositivos móviles y redes sociales.

La iniciativa forma parte del fortalecimiento de los canales digitales de Correo, que apuesta por nuevos formatos informativos adaptados a los hábitos de consumo actuales.

Con esta propuesta, el medio busca ampliar su alcance y ofrecer contenidos informativos regionales con mayor cercanía y rapidez para las audiencias.