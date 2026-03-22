Los congresistas de la República se trasladarán a las diferentes regiones del país en el marco de la semana de representación, que se desarrollará desde este lunes 23 hasta el viernes 27 de marzo.

La actividad, que se repite mensualmente, implica que los parlamentarios deben acercarse a sus electores fuera de Lima.

Según lo dispuesto en el Reglamento del Congreso, los legisladores deben viajar durante cinco días al mes, ya sea de manera individual o grupal.

Dentro de sus obligaciones, deben atender las denuncias de la ciudadanía y fiscalizar a las autoridades correspondientes.

Asimismo, en el caso de los congresistas elegidos por la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero, se constituirán durante siete días calendario continuos en su circunscripción electoral.

La semana de representación cobra especial relevancia en el actual contexto electoral, a pocas semanas de las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril. Para muchos congresistas que buscan la reelección, el recorrido por sus regiones constituye también una oportunidad de contacto directo.