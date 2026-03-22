El canciller Hugo De Zela aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú está plenamente comprometido con el desarrollo de las elecciones generales 2026 y con la seguridad del voto de los peruanos residentes en el extranjero.

Durante la entrega del material electoral destinado a los comicios fuera del país, el ministro destacó que las cédulas serán resguardadas hasta su retorno al Perú.

“La Cancillería, a través de nuestros consulados, les dará todas las facilidades y seguridades para que puedan ejercer su voto”, señaló.

Asimismo, garantizó que los votos emitidos serán vigilados hasta su entrega a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entidad responsable del conteo oficial.

🗳️🇵🇪 | La ONPE entregó el material electoral y la Cancillería se encarga de enviarlo a todo el mundo para que más de un millón de peruanos en el exterior puedan votar a tiempo y de forma segura. Este año, además, por primera vez las cédulas regresarán al Perú, reforzando la… pic.twitter.com/FbxDPbiSpT — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 22, 2026

Por primera vez cédulas retornarán al Perú

El canciller recordó que en estas elecciones será la primera vez que las cédulas utilizadas en el extranjero retornarán al país, en cumplimiento de la normativa electoral vigente.

Este procedimiento busca garantizar la transparencia y la conservación del material electoral.

Además, Hugo De Zela agradeció al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, por la eficiencia demostrada en la organización del proceso electoral.

Elecciones en el extranjero requieren coordinación internacional

El titular de Torre Tagle explicó que la organización de las elecciones en el extranjero implica desafíos logísticos distintos según la región donde se desarrollen los comicios.

Indicó que no es lo mismo organizar votaciones en ciudades de América, Asia o Europa, debido a las diferentes condiciones y coordinaciones necesarias en cada país.

Pese a ello, aseguró que la Cancillería está comprometida en garantizar que el proceso electoral se realice de manera transparente y eficiente bajo la conducción de la ONPE.

Llamado a peruanos en el exterior a participar

Finalmente, el canciller exhortó a los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero a acudir a las urnas el próximo 12 de abril, destacando la importancia de su participación en la toma de decisiones sobre el futuro del país.

“La Cancillería está total y absolutamente comprometida a que este proceso se lleve de manera impecable”, sostuvo.