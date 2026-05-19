Ciudadanos participan en movilización convocada por Rafael López Aliaga en el Centro de Lima (FOTOS)
La noche de este lunes, ciudadanos se suman a la movilización denominada “Marcha por la democracia”, convocada por el excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en protesta contra la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. (Fotos: Julio Reaño/GEC)
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Ciudadanos acuden a movilización en los exteriores de la oficinas del JNE
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