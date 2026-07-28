La Policía Nacional del Perú (PNP) activó este martes un operativo especial de seguridad en el Centro de Lima por las actividades oficiales de Fiestas Patrias, entre ellas la juramentación de Keiko Fujimori, la Misa y Te Deum y la Gran Parada Militar que se realizará este 29 de julio. El despliegue incluye vigilancia aérea, agentes de inteligencia y unidades especializadas para resguardar a autoridades nacionales e invitados internacionales.

Como parte del mecanismo de seguridad, francotiradores ya se encuentran ubicados en edificios estratégicos del Centro Histórico de Lima para monitorear el recorrido de autoridades y delegaciones extranjeras. Entre los invitados que participan en las actividades oficiales figura el rey Felipe VI de España.

Además, la Policía desplegó unidades especiales conocidas como “Rambos”, equipadas con fusiles, así como helicópteros para labores de vigilancia. Agentes de inteligencia también fueron distribuidos entre el público para detectar cualquier situación de riesgo.

El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, declaró la alerta máxima a nivel nacional y dispuso reforzar las labores de seguridad durante las ceremonias del 28 y 29 de julio. En Lima Metropolitana participan 13 463 policías, mientras que el operativo alcanza los 32 000 efectivos a nivel nacional.

El general Arriola informó que el personal fue dividido según las actividades programadas durante la jornada patriótica. Para la Misa y Te Deum, la asunción presidencial y la sesión solemne del Congreso fueron asignados 3550 agentes, mientras que 9913 policías estarán a cargo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

Desvíos en el Centro de Lima

La PNP también puso en marcha un plan de desvíos vehiculares y peatonales debido a las ceremonias oficiales. Las restricciones comenzaron desde la medianoche del 28 de julio y comprenden zonas cercanas al Centro Histórico.

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Humberto Alvarado López, indicó que la avenida Abancay permanece cerrada y recomendó utilizar rutas alternas como los cruces de los jirones Paruro y Junín, Nicolás de Piérola con Abancay y los accesos desde el puente Acho.

Para el 29 de julio, por la realización de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, se aplicarán cierres en la avenida Brasil. Los desvíos contemplan vías como Alfonso Ugarte, Tingo María, Sucre, Salaverry, Ejército y Sánchez Carrión.