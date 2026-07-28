Tres efectivos de la Policía Nacional resultaron heridos mientras participaban en las labores de recuperación de los cuerpos de las seis personas fallecidas en el accidente de una camioneta de transporte público que cayó a un abismo en la provincia de La Convención, región Cusco.

El hecho ocurrió cuando un grupo de agentes descendía por una ladera de difícil acceso hasta el lugar donde quedó el vehículo siniestrado, ubicado a unos 400 metros por debajo de la carretera. Según la información preliminar, la cuerda utilizada para el descenso se rompió, provocando la caída de los policías.

Dos de los efectivos sufrieron lesiones de consideración, mientras que un tercer agente fue evacuado a un centro hospitalario, donde permanece con pronóstico reservado.

Rescate se complica por el difícil acceso

El accidente de tránsito ocurrió el 25 de julio, alrededor de las 4:30 p. m., en el sector Cielo Punku, ubicado en la carretera Pichari–Quillabamba, en la provincia de La Convención.

La camioneta de placa BDW-803, perteneciente a la empresa Kintus Pichari, se despistó y cayó a un profundo barranco por causas que son investigadas por las autoridades.

Desde entonces, policías, bomberos, personal de serenazgo y pobladores realizan las labores de recuperación de las víctimas en una zona de geografía agreste, lo que ha dificultado las operaciones.

Familiares solicitan apoyo aéreo

Ante las dificultades para acceder al lugar del accidente, los familiares de las víctimas solicitaron la intervención de un helicóptero del Ejército para agilizar la recuperación de los cuerpos.

Los deudos permanecen en la zona a la espera de que las labores concluyan y de que las autoridades dispongan los recursos necesarios para culminar el rescate.

Víctimas identificadas

Entre las víctimas identificadas figuran:

Juan Yucra , conductor de la camioneta.

, conductor de la camioneta. Edith Chalco .

. Ángela Apaza .

. Un bebé de 11 meses , hijo de Ángela Apaza.

, hijo de Ángela Apaza. Saida Mamani .

. Una persona que aún no ha sido identificada.

La mayoría de las víctimas era natural de Lampa, en la región Puno.