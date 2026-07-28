La Comisión de Anuncio del Congreso inició su traslado hacia el Palacio de Torre Tagle para invitar a la presidenta electa Keiko Fujimori a participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial. El desplazamiento se produjo luego de que el presidente del Senado, Miguel Torres, dispusiera una pausa durante la sesión solemne para esperar la llegada de la nueva mandataria.

La delegación parlamentaria salió de la sede del Legislativo tras la indicación de Torres, quien ordenó continuar con el protocolo establecido para la asunción presidencial. La comisión tiene como función comunicar oficialmente a Fujimori el inicio del acto en el Congreso de la República.

Fotos: Alonso Chero / @photo.gec

Tras su llegada a Torre Tagle, la Comisión de Anuncio realizará la invitación correspondiente a la presidenta electa para dirigirse al Parlamento. Posteriormente, la Comisión de Recibo, presidida por la senadora Patricia Juárez será la encargada de recibirla y acompañarla hasta el hemiciclo de sesiones, donde se desarrollará la ceremonia oficial.

El recorrido forma parte del protocolo de transmisión de mando presidencial establecido para la juramentación de Keiko Fujimori. En el Congreso se realizará la imposición de la banda presidencial y el primer mensaje a la Nación de la nueva jefa de Estado.

La sesión solemne permanecerá en pausa hasta el arribo de Fujimori al Palacio Legislativo. Luego de su ingreso al hemiciclo, continuarán las actividades programadas por el cambio de mando presidencial.