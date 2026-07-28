Efectivos de la Policía Nacional del Perú capturaron a dos presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Finos de Malvinas”, quienes son investigados por su presunta participación en el hurto agravado de un teléfono celular ocurrido en el distrito de Imperial, provincia de Cañete.

Detención policial

La intervención se realizó en la avenida 28 de Julio, a la altura de la tienda EFE, luego de que una ciudadana denunciara el robo de su equipo móvil. Tras recibir la alerta, los agentes desplegaron un operativo que permitió ubicar a los sospechosos cuando se desplazaban a bordo de una mototaxi.

Durante la intervención fueron detenidos dos sujetos conocidos con los alias de “Fina” y “Coyote”. Asimismo, la Policía recuperó un teléfono celular marca Honor, que sería de propiedad de la agraviada, e incautó una mototaxi y un celular marca Samsung, los cuales quedaron a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones.

Los intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, con conocimiento del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para determinar su presunta responsabilidad.

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