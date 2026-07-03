En flagrancia delictiva fueron intervenidos tres sujetos que habrían participado en el robo de un celular en agravio de un vecino chinchano. La detención se realizó en la av. Unión, en el distrito de Pueblo Nuevo, tras intensa persecución entre los patrulleros y el mototaxi utilizado por los sospechosos. En el registro personal y vehicular se hallaron especies como el equipo móvil de la víctima.

Intervención policial

Ayer, en horas de la mañana, los integrantes de la banda criminal denominada “Los rápidos y furiosos de Pueblo Nuevo” perpetraron el delito contra el patrimonio. El agraviado pidió ayuda a la policía, iniciándose el operativo de búsqueda y captura a cargo del personal del DUE Chincha y de la División de Orden Público y Seguridad. Fue así como se localizó el trimoto en el que se desplazaban los pillos.

Estos intentaron eludir a la justicia, pero no llegaron ir lejos. En la av. Unión se intervino el vehículo menor con los tres ocupantes a bordo. Según información policial uno de los atrapados es conocido con el alias “Patón” de 22 años con antecedentes por hurto agravado. Asimismo, en el registro se encontró el celular robado al agraviado. Para continuar con las diligencias los presuntos implicados fueron llevados a la sede policial.

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