Personal de seguridad del Mercado de Abastos de Chincha logró detener a un individuo acusado de robar el celular a un ciudadano dentro del concurrido centro de abastos.

Admitió el delito

Según testigos, el hecho se produjo cuando el presunto ladrón fue sorprendido tras sustraer el teléfono móvil de un cliente. El agraviado, visiblemente alterado, se retiró del lugar sin presentar denuncia, lo que generó dificultades para la intervención inmediata por parte de la Policía Nacional.

Un patrullero que se encontraba en las inmediaciones fue alertado del caso, pero los agentes inicialmente se negaron a detener al sospechoso al no contar con la presencia del denunciante. Sin embargo, ante la presión de los comerciantes y vecinos, quienes además comenzaron a grabar la situación en video, los efectivos finalmente procedieron a intervenir al individuo.

El detenido fue trasladado a la comisaría de Chincha para verificar si registra antecedentes o requisitorias, mientras se espera que el ciudadano afectado formalice la denuncia correspondiente.

