El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la doctora Lucy Julliana Castro Chacaltana, condenó a nueve años y siete meses de prisión efectiva a Renzo Santiago Valenzuela Quintanilla (18), al encontrarlo responsable del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en un proceso inmediato por flagrancia que se resolvió en 72 horas.

Robo con violencia

Tras su detención por parte de la Policía Nacional, Valenzuela Quintanilla fue llevado a la Unidad de Flagrancia, donde el representante del Ministerio Público promovió el proceso inmediato por flagrancia ante el referido juzgado.

Conforme al requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el pasado 02 de agosto del 2025, cuando la agraviada de 15 años y su hermana de 17 años caminaban por la Av. Washington del distrito de La Tinguiña con dirección a su domicilio, momento en que fueron interceptadas por la mototaxi de color azul con toldo negro.

Desde ese vehículo descendió el imputado Renzo Valenzuela Quintanilla, quien, bajo amenaza y por la fuerza, le arrancó el celular marca Samsung A23, para luego subirse a la mototaxi en que llegó y darse a la fuga.

Posteriormente, la menor agraviada y su hermana pidieron apoyo a personal de policía de patrullaje del distrito, quienes con las características de la mototaxi procedieron a realizar la búsqueda por las diferentes avenidas, logrando visualizarla en la Av. Mi Perú, quien al notar la presencia policial procedió a darse a la fuga, y luego de una persecución, fue intervenida en la Av. Lisboa, detenido el imputado Valenzuela Quintanilla y, realizado el registro personal y vehicular, se halló el celular de la agraviada.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica determinó que, dadas las circunstancias de la comisión del delito y la condición del investigado, era necesario aplicar una sanción ejemplar que sirviera de disuasión para futuros actos delictivos. Además, fijó por concepto de reparación civil la suma de 300 soles a favor de la parte agraviada.

VIDEO RECOMENDADO