La gastronomía de la provincia de Pisco y la región Ica ya es protagonista en la feria “Perú, Mucho Gusto 2026”, que hasta hoy se desarrolla en la ciudad de Tacna. Entre los representantes de la región Ica sobresale el chef Miguel Príncipe Capa, del restaurante ANMAR Cocina Sureña, quien junto a la delegación pisqueña viene cautivando a cientos de visitantes nacionales y extranjeros con el tradicional pan con pejerrey y otros emblemáticos platos de la cocina del litoral.

Riqueza gastronómica

La delegación de Pisco está integrada por Martín Guzmán, fundador del restaurante San Andrés; Jersson Palga Choque, del restaurante Toke Token; Max Luján Rodas, del restaurante Sumak; Miguel Príncipe Capa, del restaurante ANMAR Cocina Sureña de Cañete; y Brown Prieto Ramos, del restaurante Warasisa de Lima, todos miembros del colectivo gastronómico y cultural Herencias. Durante la feria, los chefs también ofrecen especialidades como arroz con mariscos y picante de mariscos, mostrando la riqueza gastronómica de la provincia y de la región Ica.

En declaraciones a Correo, el chef Miguel Príncipe Capa expresó sentirse profundamente orgulloso de representar a la región Ica y a la provincia de Pisco en una de las vitrinas gastronómicas más importantes del país. Señaló que la cocina viene recibiendo una excelente acogida por parte de los cientos de asistentes, entre ellos turistas peruanos y extranjeros, especialmente visitantes chilenos, quienes destacan el sabor, la calidad y la autenticidad de las propuestas culinarias presentadas por la delegación.

La participación de Miguel Príncipe Capa y de la delegación pisqueña en “Perú, Mucho Gusto 2026” confirma el crecimiento de la gastronomía local y fortalece el posicionamiento de Pisco como referente culinario del país.

Su presencia en esta importante feria nacional no solo promueve la identidad gastronómica de la región Ica, sino que también impulsa el turismo y proyecta la riqueza cultural y culinaria de la provincia ante miles de visitantes que llegan a Tacna para disfrutar de lo mejor de la cocina peruana.

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