La gastronomía pisqueña continúa consolidándose como una de las más representativas de la región Ica y ahora tendrá una vitrina de alcance nacional. El tradicional pan con pejerrey, una fusión de dos productos emblemáticos de la provincia, será el plato embajador de Pisco en la feria gastronómica “Perú, Mucho Gusto”, que se desarrollará en la ciudad de Tacna.

La delegación estará encabezada por el chef Martín Guzmán, propietario del restaurante cevichería San Andrés, quien representará con orgullo a la región Ica en el evento culinario más importante del país.

Gastronomía local

Martín Guzmán explicó que la participación es el resultado de un proceso de postulación que culminó con éxito, permitiendo que Pisco obtenga un espacio en esta prestigiosa feria organizada para promover la riqueza gastronómica del Perú.

“Vamos a representar a la región Ica, provincia de Pisco”, expresó el chef, quien estará acompañado por Jersson Palga Choque, del restaurante Toke Token, y Brown Prieto Ramos, del restaurante Warasisa (Lima), todos integrantes del grupo gastronómico y cultural Herencias, colectivo que impulsa la identidad culinaria de la provincia.

El plato principal de la delegación será el pan con pejerrey, preparado con el tradicional pan de agua de Pisco, elaborado de manera artesanal, y el reconocido pejerrey de San Andrés, producto marino de gran aceptación por su frescura y sabor.

Además, la propuesta gastronómica incluirá otros potajes representativos como el arroz con mariscos y el picante de mariscos, buscando conquistar el paladar de miles de visitantes que llegarán a la feria desde distintas regiones del país. Uno de los aspectos más destacados será la participación de un panadero de San Andrés, quien viajará junto a la delegación para elaborar en el mismo recinto ferial el auténtico pan de agua, preservando así la esencia y tradición de este emblemático producto pisqueño.

Se conoce que la feria gastronómica Perú, Mucho Gusto Tacna 2026 se desarrollará del 25 al 28 de julio en el Parque Perú, ubicado en el distrito de Pocollay. El ingreso será gratuito y reunirá a 164 expositores de las 25 regiones del país, además de ofrecer espectáculos artísticos, exhibiciones de artesanía y una amplia muestra de productos representativos de cada región, convirtiéndose en una de las vitrinas gastronómicas más importantes del Perú.

La presencia de Pisco en Perú, Mucho Gusto confirma el gran momento que atraviesa la gastronomía local. Tras haber obtenido recientemente el reconocimiento como Capital del Ceviche Peruano, la provincia continúa posicionándose como un referente culinario a nivel nacional.

Con el respaldo del grupo Herencias y el compromiso de sus cocineros, Pisco vuelve a demostrar que su riqueza gastronómica, sustentada en el mar y en la tradición, es motivo de orgullo para toda la región Ica y una carta de presentación para el Perú ante miles de visitantes.

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