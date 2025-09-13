Con panceta frita en su propia manteca, pan francés o ciabatta y un aroma irresistible, el tradicional pan con chicharrón se convirtió en protagonista ayer en la Plaza de Armas de Ica, durante una jornada de promoción gastronómica organizada por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR Ica).

Movimiento turístico

La actividad formó parte de la campaña “Mundial de Desayunos”, iniciativa impulsada por el influencer Ibai Llanos, donde los países compiten para destacar sus desayunos típicos. En el caso del Perú, el pan con chicharrón ha sido nominado en la final.

Durante la jornada, se repartieron gratuitamente cientos de panes con chicharrón y café a los asistentes, quienes también participaron en una votación simbólica en apoyo al plato bandera. El evento buscó no solo celebrar la tradición culinaria, sino también generar movimiento turístico y reactivar la economía local.

“Este campeonato internacional no solo promueve la gastronomía del Perú, sino también impulsa toda la cadena turística y económica detrás de ella”, señaló Gustavo Huerta, director de la DIRCETUR Ica.

“Hoy en día, muchas empresas ya ofrecen el pan con chicharrón como parte de sus desayunos, especialmente para los turistas, quienes hacen su fila, disfrutan y votan por el Perú”, agregó.

Uno de los momentos más llamativos fue la presentación de un pan con chicharrón de tres kilos, pensado para diez personas, preparado con recetas tradicionales y servido con orgullo iqueño. La campaña continúa y el llamado sigue abierto: votar por el pan con chicharrón es apoyar a la gastronomía peruana.

