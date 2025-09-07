El tradicional pan con chicharrón peruano está dando de qué hablar. Actualmente, se encuentra en la semifinal de una competencia gastronómica internacional, compitiendo contra Chile. En Ica, la fiebre por este emblemático platillo ha despertado orgullo y sabor.

Orgullo peruano

Uno de los impulsores locales de esta delicia es el conocido establecimiento “Don Jijuna”, ubicado en la intersección de las calles Bolívar y Ayabaca, que ofreció 100 panes con chicharrón gratuitos para incentivar a la población a votar por el plato peruano.

El pan con chicharrón que se presenta en esta competencia se arma de forma artesanal, usando pan tipo chiabata, camote frito y cortes suaves del cerdo como panceta y brazuelo, previamente cocinados en su propia manteca. Todo se complementa con una salsa criolla fresca, a base de cebolla, ají limo y limón, ingredientes infaltables en la cocina peruana.

“El secreto está en el cariño que le ponemos a la cocina peruana. El chicharrón debe freírse en su propia grasa, el camote es indispensable, y la salsa criolla le da ese toque fresco que equilibra el sabor”, comentaron desde el local.

Este clásico del desayuno peruano puede acompañarse con pan de leña, pan francés o chiabata, y bebidas tradicionales como café pasado, jugos especiales, chicha morada, e incluso un brindis con pisco peruano. Algunos también lo complementan con tamal y cremas como rocoto o ají parrillero.

“El pueblo iqueño tiene que apoyar al Perú. Esperamos llegar a la final y lograr el triunfo con este plato que representa tradición, sabor y unión familiar”, añadieron.

VIDEO RECOMENDADO