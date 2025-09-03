Ibai Llanos anunció el inicio de las votaciones en la etapa semifinal de su Mundial de desayunos, iniciativa lanzada el 18 de agosto en sus redes sociales.

El certamen ha generado especial entusiasmo en Perú, que participa con dos de sus platos más populares: el pan con chicharrón y los tamales.

La contienda comenzó con 16 países, pero en esta fase ya solo quedan 4 en carrera: Perú, Chile, Venezuela y Bolivia.

¿Cómo apoyar a Perú en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos?

Las votaciones de la semifinal del Mundial de desayunos ya están abiertas y los peruanos tienen la oportunidad de respaldar a sus platos favoritos.

Para participar solo debes ingresar a las cuentas oficiales de Ibai en TikTok, Instagram y YouTube, donde encontrarás las encuestas activas.

Si quieres dar tu apoyo, basta con entrar a los enlaces publicados en las plataformas mencionadas y elegir al Perú en esta contienda gastronómica.

​​🔴 Vota por el pan con chicharrón en YouTube

🔴 Vota por el pan con chicharrón en TikTok

@ibaillanos CHILE vs PERÚ | SEMIFINALES | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

🔴 Vota por el pan con chicharrón en Instagram