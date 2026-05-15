El expresidente Ollanta Humala, se pronunció en redes sociales tras una reciente decisión del Poder Judicial que ordena el archivamiento del caso Westfield contra su homologo Pedro Pablo Kuczynski. En dicho proceso se investigaba los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Tras la medida adoptada por la justicia, Humala Tasso centró sus comentarios en el tratamiento que reciben los aportes de campaña en distintos procesos judiciales. El exmandatario resaltó que en el caso de PPK, la resolución judicial estableció que los aportes de campaña no constituyen lavado de activos. A partir de ello, cuestionó que en su propio proceso no se haya aplicado el mismo criterio.

El exmandatario señaló que la resolución judicial en el caso de Pedro Pablo Kuczynski ha sido reiterada en el tiempo y reafirma una misma interpretación sobre los aportes electorales. En esa línea, indicó que, en su caso, no se ha demostrado que el dinero investigado tenga origen ilegal.

“El Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es Lavado de Activos. En nuestro caso, el Ministerio Publico ni siquiera pudo demostrar la entrega de un aporte mal habido”, escribió.

El Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es Lavado de Activos.

En nuestro caso, el Ministerio Publico ni siquiera pudo demostrar la entrega de un aporte mal habido.

Entonces, por qué yo sigo en prisión.

Hoy nadie puede negar el acoso y persecución… https://t.co/lQFdT0p8in — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) May 15, 2026

Cuestiona su permanencia en prisión

El exjefe de Estado afirmó que, pese a no existir pruebas sobre dinero ilícito en su proceso, continúa cumpliendo prisión desde hace más de un año. En ese sentido, señaló que no entiende por qué permanece privado de libertad bajo estas condiciones.

“Entonces, por qué yo sigo en prisión”, cuestionó.

El expresidente sostuvo que su caso refleja un escenario de persecución política contra el nacionalismo. Además, afirmó que su detención fue irregular y cuestionó el tiempo que lleva en prisión, sin embargo aseguró que defenderá su posición. Sobre este punto, indicó que seguirá insistiendo en su defensa dentro del proceso.

“Hoy nadie puede negar el acoso y persecución política que ha sufrido el Nacionalismo. Llevo más de un año en prisión, habiendo sido detenido ilegal e inconstitucionalmente. Seguiré luchando para encontrar justicia”, concluye el comunicado.