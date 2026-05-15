Manuel Bustamante, de 90 años, fue identificado como el adulto mayor hallado sin vida en una acequia ubicada en inmediaciones de la urbanización Veracruz, en el distrito de Cerro Colorado.

El nonagenario tenía por costumbre salir diariamente a recoger botellas y recorrer la zona. Sus familiares relataron que, después de varias horas que no regresaba, iniciaron su búsqueda y confirmaron que se trataba de la persona encontrada en el canal de regadío.

Además, la familia precisó que el perro y la oveja hallados cerca del lugar no le pertenecían al anciano. Asimismo, recordaron que años atrás otro familiar también perdió la vida al caer al mismo canal, por lo que exigieron a las autoridades adoptar medidas de seguridad en el sector.

Como se conoce, el hecho ocurrió durante la noche de ayer jueves. Junto al cuerpo también fueron encontrados un cordero y un perro de color negro. Fueron los vecinos quienes alertaron a los serenos sobre la presencia del cadáver.

La Policía y el Ministerio Público investigarán el hecho para determinar las causas y circunstancias de la muerte.