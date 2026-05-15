Adulto mayor murió en un canal de regadío junto a una oveja y perrito en Arequipa

Un hecho conmocionó a los vecinos del distrito de Cerro Colorado en Arequipa, luego de que un adulto mayor fuera hallado muerto dentro de un canal de regadío en la intersección de las avenidas Puno y Primavera. Junto al cuerpo también fueron encontrados un cordero y un perro de color negro.

No se descarta de que se trate de un pastor de ovejas que habría intentado rescatar al cordero y a su mascota, sin embargo, la fuerza del caudal terminó arrastrándolo varios metros, sin que pudiera salir.

Fueron los vecinos del sector quienes alertaron a los serenos sobre la presencia del cuerpo en el canal de regadío. La escena causó profunda tristeza entre los pobladores, quienes observaron cómo el adulto mayor permanecía junto a los animales que, probablemente, intentó salvar antes de perder la vida.

Personal policial de la comisaría de Cerro Colorado llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, el cadáver fue retirado del canal mientras que el tránsito en la vía se restringió.

El hombre aún no fue identificado. Los policías y el Ministerio Pública investigarán el hecho para determinar las causas y circunstancias de la muerte.