El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sostuvo una sesión extraordinaria para revisar las exigencias del grupo de estudiantes que mantiene tomada la ciudad universitaria desde la noche del 12 de mayo, situación que ha paralizado las actividades académicas.
La comisión de diálogo designada por la universidad informó que los estudiantes solicitaron una mesa de diálogo entre representantes de la Federación Universitaria de San Marcos y el Comité Electoral.
Entre sus pedidos figuran una representación equitativa, la presencia de un mediador, acompañamiento legal, transmisión en vivo del proceso y que los acuerdos sean vinculantes.
Los manifestantes también rechazan el proyecto de ley 12736, que permitiría la reelección de rectores y vicerrectores, y exigen elecciones presenciales y transparentes para elegir a las autoridades universitarias y representantes estudiantiles.
Sin embargo, el asesor legal del Consejo precisó que cualquier decisión sobre el proceso electoral corresponde únicamente al Comité Electoral, al tratarse de un órgano autónomo.
La sesión fue encabezada por la rectora Jeri Ramón Ruffner, quien anunció que el informe con los pedidos será enviado al Comité Electoral.
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