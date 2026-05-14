Durante una conferencia de prensa en Iquitos, Loreto, el presidente de la República, José María Balcázar, no descartó cualquier avance en un eventual proceso de indulto al golpista Pedro Castillo.

En una primera versión, el mandatario respondió así al ser consultado sobre si indultará a Castillo: “Eso está dependiendo de que presente su solicitud correspondiente”.

Más tarde, se limitó a aclarar que la solicitud presentada anteriormente ya fue declarada inadmisible por no cumplir los requisitos legales y constitucionales exigidos.

Asimismo, Balcázar aseguró desconocer los detalles de alguna nueva solicitud.

“No puedo adelantar nada mientras no tengamos a la mesa (una petición) y vaya al sector correspondiente para ser analizado”, expresó.

El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para resaltar la autonomía de su gestión frente a cualquier influencia partidaria.

“Este Gabinete que me acompaña es un Gabinete autónomo, que no tiene ningún compromiso con ningún partido político”, resaltó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, dio otros alcances con relación a la posibilidad de un indulto a Castillo.

El titular del sector confirmó que su despacho no ha recibido ninguna solicitud nueva que requiera análisis.

“No hay nada concreto, es solamente una especulación y, si hubiese el caso, pueden tener ustedes por seguro que cualquier decisión será basada en las normas de nuestro país y en el respeto irrestricto del Estado de Derecho”, enfatizó Jiménez.

Salida

Por su parte, Lesli Roxana Gonzales Cabanillas presentó su renuncia irrevocable como miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.

La abogada chotana denunció un supuesto acoso mediático y rechazó que su procedencia o las opiniones de sus familiares pudieran influir en su idoneidad profesional.