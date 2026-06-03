Los oleajes anómalos continuarán desde hoy hasta el jueves 11 de junio peruano, pero en las costas de Arequipa (comprendida en el litoral sur) la situación se intensificará de manera progresiva, pues pasará de ligero a moderado desde la noche del sábado 6.

De acuerdo al aviso de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, la situación escalará a fuerte en la mañana del domingo 7 y alcanzará su punto más crítico con oleaje muy fuerte en la noche del mismo día.

A partir del lunes 8, las condiciones comenzarán a ceder a moderado en la tarde del mismo día y disminuirán a ligero en la madrugada del martes 9.

La entidad indicó que el mayor impacto se sentirá en playas abiertas o semiabiertas. Por ello, se exhortó a los gobiernos locales, capitanías de puerto y empresas del sector acuático a tomar medidas de prevención.

Asimismo, llamó a la población costera y a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas o de recreo a acatar las disposiciones de seguridad para salvaguardar la vida humana.