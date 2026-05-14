En cada elección presidencial en el Perú siempre existe un porcentaje de ausentismo, es decir, el grupo de peruanos que decide no ir a votar o que simplemente no puede hacerlo por diferentes razones.

Lima Metropolitana con sus 43 distritos no es la excepción. Sin embargo, hay un dato que llama la atención.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo con las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100%, las cifras de ausentismo subieron en más de 4 puntos porcentuales en comparación con la data del año 2016.

Esto ocurrió en todos los distritos de la capital. Sin embargo, para efectos de la reciente elección, nos enfocaremos en los 19 distritos en los cuales los locales de votación recibieron con retraso el material electoral, según indicó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así creció el ausentismo en los distritos donde el material electoral llegó tarde en comparación con el 2016. (Elaborado por Diario Correo)

NÚMEROS

Si nos remontamos a las Elecciones Generales del 2006, los porcentajes de ausentismo variaban desde el 6% hasta casi el 16%.

Por ejemplo, en el distrito de Lurín no fueron a votar 191 personas, lo que equivale al 6.34% de ausentismo, mientras que en San Isidro, al menos 10,687 peruanos no acudieron a votar, lo que representa un 15.91%.

Al revisar los mismos distritos pero en el año 2011, los niveles de ausentismo incrementaron.

En Lurín no fueron a votar 3427 personas, es decir, el 8.32%.

En tanto, en el distrito de San Isidro la cifra pasó a 12,653 ausentes (17.78%).

Los números fueron incrementando en las Elecciones Generales 2016.

En Lurín 6346 personas no fueron a votar (11.78%), mientras que en San Isidro no asistieron 15,481 personas (20.51%).

Al revisar los demás distritos de Lima Metropolitana, se evidencia que hay un crecimiento de ausentismo de entre 1% a 3% si comparamos los años 2006 y 2011.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a la segunda vuelta. (Foto: Captura ONPE)

CAMBIOS

Un escenario muy diferentes se reportó en el 2021, año en el que muchas personas no fueron a votar por el temor al contagio en las colas, en las unidades de transporte público y en los centros de votación.

Así las cosas, los niveles de ausentismo en Lima Metropolitana se elevaron a casi el doble.

Sin embargo, se esperaba que para las Elecciones Generales 2026, los niveles de ausentismo no sean elevados debido a que ya no existen restricciones ni pandemia.

Pero todo cambió el domingo 12 de abril.

Cientos de usuarios y medios de comunicación de alcance nacional, reportaron que el materia electoral no llegaba a colegios y universidades, específicamente, en distritos de Lima Metropolitana.

El hecho generó que algunos opten por retirarse del lugar debido al tiempo en espera.

Ante el pedido del candidato presidencial Rafael López Aliaga de realizar elecciones complementarias en Lima Metropolitana, el JNE resolvió que esto era inviable debido a que, entre varias razones, el ausentismo electoral ocurre por diferentes factores y no exclusivamente en el retraso del material electoral a ciertos locales de votación.

Rafael López Aliaga cuestionó las elecciones del domingo 12 de abril. (Foto: GEC)

En el mismo documento, informan de los distritos en los cuales el material electoral llegó con demora.

Al revisarlos, se puede evidenciar que el porcentaje de ausentismo creció entre 5 a 10 puntos porcentuales en promedio, en comparación con las cifras del 2016, es decir, antes de la era pandémica.

Para muestra hay varios botones.

En el año 2016, en el distrito de San Martín, 61,742 personas no fueron a votar, eso representa un 12.80% de ausentismo.

En las elecciones recientes, en el mismo distrito no fueron a votar 106,447 personas, lo que equivale al 20.03%.

Es decir, hubo un incremento de 7.23% de ausentismo.

En las inmediaciones de la institución educativa Sasakawa, en Villa El Salvador, varios ciudadanos formaron colas de hasta cinco cuadras porque la mesa se instaló con demora.

En ese distrito, en el 2016, un total de 31,710 personas no fueron a votar (10.58%), mientras que este año, el ausentismo subió a 68,688 personas (18.72%).

Es decir, el incremento fue de 7.32 puntos porcentuales.

Cabe precisar que debido a la demora en la instalación de mesas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) permitió que electores de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac puedan votar el 13 de abril.

Al revisar el último distrito, vemos que en el 2016 un total de 7216 personas (12.13%) no fueron a votar. Sin embargo, este año la cifra pasó a 20,957 (22.59%) ausentes.

Es decir, el ausentismo creció en 10.46 puntos porcentuales.

La ONPE convocó a elecciones el 13 de abril para tres distritos, debido a las incidencias. Foto: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

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ANÁLISIS

Para el experto en temas electorales José Tello, los índices de ausentismo sí estarían relacionados con la demora en la instalación de mesas.

“El JNE no ve el impacto indirecto, porque hay personas que al llegar a sus locales de votación y vieron que hubo problemas, se retiraban. Se minimizó el impacto de las incidencias reportadas”, indicó.

En diálogo con Correo, el presidente del Instituto Aklla Perú consideró que el ausentismo de Lima Metropolitana debió ser en promedio del 15%, tomando en cuenta que por cada elección presidencial, hay un crecimiento de entre 1 a 2 puntos porcentuales.

A excepción de las Elecciones Generales 2021, donde el porcentaje de ausentismo se duplicó por la pandemia del COVID – 19.

“El JNE le ha bajado el tono al asunto, que no es lo correcto, aunque lo hacen porque no quieren que la elección del 12 de abril se desborde”, sostuvo.

Desde el punto de vista del también exministro de Justicia, sí existe una grave afectación en el ausentismo no solo en los 19 distritos mencionados en el informe del JNE, sino también en otros distritos de Lima Metropolitana.

“Mucha gente se retiró de sus locales de votación por falta de información, muchos estuvieron desconcertados y desorientados con la demora en la instalación de las mesas de sufragio. Cuando un grupo entra en confusión por un tema en particular, en ocasiones, eso se viraliza”, manifestó.

Finalmente, Tello señaló que el JNE no dimensionó el impacto de todos los problemas que se registraron en los colegios el día de las elecciones.

“Yo diría que lo que hubo fue una huella del ausentismo que en 10 años no ha podido llegar a este porcentaje”, concluyó.