El gerente de gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Tacna Jaime Parihuana Choque informó ayer que a partir de julio se empezará a utilizar las tres celdas transitorias en el botadero municipal, las cuales permitirán gestionar adecuadamente los líquidos y gases contaminantes generados por la descomposición de los residuos sólidos.

Manifesto que se marcará un hito histórico porque será la primera vez que en Tacna se utilice dicha tecnología para tratar los elementos residuales de la basura y contribuir a mitigar el impacto ambiental generado por su acumulación en el cerro Intiorko.

Celdas son transitorias

Recordó que la vida útil de estas celdas transitorias es de nueve meses por lo que espera el compromiso de las municipalidades que generan residuos sólidos para segregar desde la fuente a fin de reducir la cantidad que llega al botadero municipal.

Asimismo recordó que actualmente se elabora los estudios para la construcción de un relleno sanitario, que estaría listo el próximo año y que alcanzaría un monto superior a los 59 millones de soles.

Tacna genera 310 t de basura

Indicó que a diario la ciudad de Tacna genera 310 toneladas de residuos sólidos por lo que es importante reducir el impacto para incrementar la vida útil de las nuevas celdas.

Mencionó que las comunas distritales deben entre 30 a 40 millones de soles por el uso del botadero municipal y que la Municipalidad Provincial de Tacna ha invertido 5 millones de soles en la construcción de las tres celdas transitorias.

Comentó que antes del 2023 se trabajaba sin cumplir la norma, sin embargo debido a las recomendaciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental se está aplicando una nueva estrategia para reducir la contaminación del suelo y el aire.