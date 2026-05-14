La extorsión contra transportistas en Lima continúa dejando nuevos ataques. Esta vez, delincuentes incendiaron una combi en el distrito de Santa Anita pese a que el conductor permanecía dentro de la unidad.

El atentado ocurrió durante la madrugada en la urbanización Las Praderas, donde la unidad se encontraba estacionada frente a una vivienda.

Conductor sufrió quemaduras tras atentado

Según los reportes, cerca de las 3:00 a.m. un grupo de delincuentes llegó hasta el lugar y prendió fuego al vehículo mientras el chofer descansaba en el interior.

La víctima, un hombre de 45 años, logró salir de la combi, aunque sufrió quemaduras de consideración.

Vecinos y testigos auxiliaron al conductor y lograron controlar el incendio antes de que el fuego se expandiera. Sin embargo, la unidad quedó prácticamente inservible.

Agentes de serenazgo de Santa Anita y efectivos de la Policía Nacional acudieron a la zona para iniciar las investigaciones.

El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue debido a las lesiones ocasionadas por el incendio.

Transportistas denuncian amenazas de “El Clan del Norte”

Familiares del chofer señalaron que la unidad incendiada era alquilada y cubría la ruta entre el óvalo Santa Anita y Ceres.

Además, denunciaron que los transportistas de Lima Este vienen siendo víctimas de extorsión desde hace aproximadamente tres años.

De acuerdo con las denuncias, la organización criminal “El Clan del Norte” exige pagos iniciales de S/200 como inscripción y cobros diarios de S/20 para permitirles operar.

Las amenazas serían enviadas a través de mensajes y videos de WhatsApp.

Delincuentes enviaron video del incendio

Tras el ataque, los criminales habrían enviado un video mostrando el momento en que la combi ardía en llamas.

En las imágenes, los delincuentes advertían que ese sería el destino de quienes se negaran a pagar los cupos exigidos por la organización criminal.

Peritos de criminalística iniciaron las diligencias para determinar responsabilidades y recoger evidencias del atentado.

Por su parte, la Municipalidad de Santa Anita informó que reforzará el patrullaje en la zona para prevenir nuevos hechos delictivos.