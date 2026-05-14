La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, informó que una denuncia penal contra los estudiantes señalados de causar daños a la infraestructura durante la toma del campus universitario, medida impulsada por el alumnado en rechazo al proyecto de ley que busca permitir la reelección de autoridades universitarias.

“Gracias a Dios, con la instalación de las cámaras, están los rostros de todos aquellos que han dañado la infraestructura. Esa denuncia se ha tenido que hacer, sí o sí. Porque, caso contrario, yo sería la responsable de los daños a la infraestructura”, indicó Jerí Ramón durante el último Consejo Universitario.

En declaraciones brindadas a Radio Nacional tras su participación en la asamblea universitaria, la rectora justificó la denuncia penal presentada contra los estudiantes y sostuvo que estos deben asumir las consecuencias de sus actos.

“No es que yo tumbo una puerta y no me pasa nada. La juventud tiene que aprender a ser consciente”, manifestó, quien además lamentó que estos hechos ocurrieran en el marco del 475 aniversario de la universidad y durante la visita de invitados extranjeros.

Inicialmente, durante el desarrollo del Consejo Universitario, la rectora de la UNMSM indicó que está dispuesta a entablar un diálogo con los estudiantes, siempre y cuando se suspenda la medida de protesta. “Que levanten la toma y nos sentamos a dialogar”, sostuvo.

No obstante, frente a las posiciones divididas entre decanos y estudiantes respecto a que el diálogo estuviera condicionado, la rectora Jeri Ramón aprobó la conformación de una comisión especial encargada de iniciar conversaciones con los universitarios para buscar una solución a la protesta.

“Si hay voluntad de los alumnos, estamos hablando de un plazo de 24 horas. Los convoco (el 14 de mayo) a la misma hora, 5:00 p.m., para continuar con el Consejo. En esta continuidad veremos el informe de la comisión”, enfatizó.

Consultada sobre una eventual nueva postulación al rectorado de San Marcos, Jeri Ramón señaló que aún espera la posición que adopte su grupo político respecto a ese tema.

“Estoy evaluando. Eso va a depender del movimiento al cual yo pertenezco defina mi situación. No lo defino yo”, agregó.