La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) defendió el nuevo sistema de pensiones y becas que aplicará desde el ciclo 2027, luego de las recientes protestas estudiantiles registradas en el campus universitario.

La vicerrectora administrativa de la PUCP, Mónica Bonifaz, explicó que el reajuste busca transparentar la asignación de recursos y ampliar la base de estudiantes beneficiados con apoyo económico.

Las declaraciones se producen después de las movilizaciones estudiantiles que incluyeron el ingreso forzado a oficinas administrativas y bloqueos en los exteriores de la universidad.

PUCP explica nuevo modelo de pensiones y becas

Según Bonifaz, el actual sistema de nueve escalas será reemplazado por un modelo de ocho niveles.

Los cuatro primeros corresponderán a becas parciales de alta subvención económica y los cuatro restantes funcionarán como escalas regulares.

“Las escalas G1, G2 y G3 son escalas excepcionales de alta subvención económica; es decir, son becas”, señaló la autoridad universitaria en declaraciones a RPP.

La funcionaria detalló que el nuevo esquema incluirá las becas Lucet 1 y Lucet 2, dirigidas a estudiantes con alto desempeño académico, además de las becas McGregor, destinadas a subvenciones económicas parciales.

PUCP asegura que no disminuirán los beneficiarios

Uno de los principales cuestionamientos de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP) es la presunta reducción de becas y el incremento de costos para futuros ingresantes.

Frente a ello, Bonifaz aseguró que el nuevo sistema mantendrá niveles similares o incluso mayores de apoyo económico.

“Un 42 % de nuestros estudiantes reciben de manera excepcional una alta subvención económica. Con el nuevo sistema va a ser similar o mayor”, afirmó.

La vicerrectora explicó además que la universidad enfrenta una reducción en los recursos provenientes del Estado destinados al financiamiento de becas.

Aunque reconoció que algunos sectores podrían asumir mayores costos, sostuvo que las escalas regulares serán similares a las de otras universidades privadas sin fines de lucro.

Universidad anuncia comisión de diálogo

Respecto a las protestas y los reclamos estudiantiles, Bonifaz reconoció que existió “ruido” en la comunicación sobre los cambios, aunque afirmó que la universidad nunca cerró el diálogo.

En ese sentido, anunció que el Consejo Universitario aprobó la creación de una comisión asesora con participación de representantes de la FEPUCP para discutir las medidas.

La autoridad universitaria también descartó que existan amenazas o represalias contra los estudiantes que participaron en las manifestaciones.

“La universidad nunca toma represalias. La universidad tiene una institucionalidad basada en normas que garantizan la seguridad y el bienestar de toda la comunidad universitaria”, indicó.