Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) permanecieron durante la noche en las oficinas del rectorado de la universidad luego de ingresar a la fuerza como parte de una protesta contra el nuevo sistema de pensiones anunciado por la casa de estudios.

Los dirigentes estudiantiles señalaron que mantendrán la medida mientras las autoridades universitarias no establezcan un diálogo oficial ni definan un “piso mínimo” de pago acorde con la realidad económica de los ingresantes.

Estudiantes denuncian posibles sanciones

Durante la protesta, representantes estudiantiles también solicitaron garantías para que no se inicien procesos disciplinarios contra quienes participan en la movilización.

Además, exigieron que las comisiones especiales creadas por la universidad incluyan representación estudiantil.

“Denunciamos eso porque sin duda alguna es un ánimo de desmovilización y despolitización de los estudiantes que estamos defendiendo una causa que consideramos completamente justa”, declaró Rafael Polar, presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP.

Según la universitaria, el nuevo esquema se empezará a aplicar a los estudiantes que ingresen a la casa de estudios, a partir del próximo año 2027. Foto: GEC

¿Qué cambios plantea la PUCP?

Las protestas responden al nuevo esquema de pensiones que la universidad aplicará desde el ciclo académico 2027-I.

Según la información difundida por la PUCP, el sistema reducirá las nueve escalas actuales a cuatro niveles regulares y cuatro modalidades de becas denominadas Mac Gregor y Lucet.

Los estudiantes advierten que el costo mínimo mensual proyectado aumentaría de S/1.218 a S/2.692 para algunos alumnos.

Si bien existirán becas, el acceso dependerá de la situación económica y el rendimiento académico de cada estudiante.

Alumnos califican medida de “elitista”

Los dirigentes estudiantiles cuestionaron que el nuevo esquema podría dificultar el acceso a la educación superior para familias con menores recursos económicos.

“Nos ponemos a pensar en los postulantes que han pagado academia y que se dan cuenta que cada vez es más difícil sostenerse económicamente y entrar en una universidad que está dejando un mensaje político: que la educación superior debe ser de una élite económica”, manifestaron durante la movilización.

Hasta el momento, las autoridades de la PUCP no han informado públicamente sobre posibles acuerdos con los estudiantes.