Un hombre perdió la vida y una joven terminó herida tras un ataque a balazos ocurrido en plena vía pública, en la avenida Pacasmayo, en el asentamiento humano Las Praderas del Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres.

Las víctimas, de nacionalidad venezolana, permanecían afuera de una bodega cuando dos desconocidos aparecieron a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, los sicarios interceptaron a las víctimas y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Luego del ataque, escaparon con dirección al cerro Candela.

El ciudadano venezolano falleció en el lugar del ataque, mientras que su acompañante, que intentó escapar corriendo, también resultó herida por los disparos.

La joven extranjera fue llevada de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde permanece bajo observación médica.

Efectivos de la Comisaría PNP Sol de Oro acudieron a la escena del ataque y cercaron la zona para facilitar las diligencias de los peritos de criminalística.

Fuentes policiales consultadas por dicho medio señalaron que la joven herida se identificó como Yamliz Coromoto Guevara Faríaz, de 26 años; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

El ciudadano extranjero fallecido permanece como ‘NN’, debido a que no portaba documentos de identidad. Asimismo, al tratarse de un ciudadano foráneo, no registra información en la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).