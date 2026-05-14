El conductor de una combi perdió la vida y una pasajera terminó herida tras un ataque a balazos ocurrido en las últimas horas en la calle Ecuador, cerca de la intersección con la avenida Argentina, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, la combi había partido de su paradero, situado en la avenida Tacna, con rumbo al Callao, cuando repentinamente aparecieron sujetos a bordo de dos motocicletas.

Los sicarios persiguieron a la combi durante varias cuadras a lo largo de la avenida Argentina hasta concretar el ataque. En un intento por escapar, el conductor ingresó a la calle Ecuador, pero fue alcanzado por los disparos, perdió el control de la unidad y terminó impactando contra un automóvil particular que se encontraba estacionado al costado de la vía.

El conductor fue asesinado delante de su esposa, quien trabajaba como cobradora de la unidad.

La pasajera herida fue llevada de emergencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde se encuentra con pronóstico reservado.

Efectivos de la Comisaría PNP Monserrat acudieron a la escena del ataque y cercaron la zona, donde los peritos de criminalística encontraron hasta seis casquillos de bala.

Fuentes policiales identificaron al conductor asesinado como Edgar Andrés Desar Montañez, de 40 años. Según relataron sus compañeros, llevaba más de dos décadas trabajando como transportista para sostener económicamente a sus tres hijos menores de edad.

Los transportistas le indicaron a dicho medio que su colega habría sido atacado por negarse a pagar cupos exigidos por una organización criminal.