La Policía capturó al presunto autor intelectual de una peligrosa banda delictiva dedicada a perpetrar extorsiones en agravio de pequeños y medianos empresarios de la región La Libertad.

VER MÁS: Trujillo: Utilizaban números del extranjero para extorsionar a comerciantes

Se trata de Yherson Polo Cáceres (29), “Gordasho”. Los agentes del orden le seguían los pasos después de que una ciudadana denunció ser víctima de amenaza por WhatsApp.

Los maleantes le exigían el pago de S/ 20 mil por la supuesta “seguridad” de su negocio de cosmetología en la provincia de Otuzco.

En una primera operación, la policía intervino a dos personas que actuaban como intermediarios. Pero las pesquisas no se detuvieron y con la información recabada se verificaron algunas pistas que permitieron detener a “Gordasho” en las afueras de su domicilio, ubicado en el barrio 5 de Alto Trujillo.

En su equipo celular se hallaron pruebas irrefutables que lo vinculan con la extorsión a otros negocios como Vidriería Ramos y Laboratorio Diesel.

La Policía también cruza información con otras cinco víctimas de extorsión, a fin de determinar si “Gordasho” estaba detrás de las llamadas y mensajes que recibían.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente y es investigado por la presunta comisión del delito de extorsión agravada.