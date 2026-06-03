Como resultado de un trabajo articulado entre agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), fue capturada en las inmediaciones del sector Los Libertadores Elsa Rodríguez Ávila (22), conocida con el alias “Elsa”, presunta integrante activa de la banda criminal “Los Pulpos Nueva Generación”.

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Sobre la detenida pesaba una requisitoria vigente emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad por encontrarse presuntamente involucrada en el delito de homicidio calificado.

Se presume, además, que “Elsa” es pareja sentimental de Luis Blas Rodríguez, alias “Negrasho”, reconocido como el brazo armado y sicario principal de esta banda, quien actualmente cumple condena en el Penal El Milagro.

La intervenida fue trasladada a las instalaciones de la Depincri Este, y luego fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.