El Ministerio Público solicitó una condena de 10 años y 8 meses de prisión contra el suboficial de tercera Luis Magallanes Gaviria por la muerte del músico urbano Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, ocurrida durante una protesta en el Centro de Lima el 15 de octubre de 2025.

De acuerdo con la investigación fiscal, el agente policial habría realizado el disparo que impactó contra el artista, conocido como “Trvko”, mientras se desarrollaban manifestaciones contra el gobierno del expresidente José Jerí en los alrededores de Plaza Francia.

La tesis del Ministerio Público se sustenta en pericias forenses, la necropsia y diversos registros audiovisuales que, según la Fiscalía, evidenciarían un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza durante la intervención policial.

El caso está a cargo de la fiscal provincial Fara Cubillas Romero.

El Décimo Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima programó para el próximo 30 de julio la audiencia de control de acusación contra el suboficial, quien afronta cargos por el presunto delito de homicidio simple.

Luis Magallanes permaneció siete días bajo detención preliminar en el Hospital Central de la Policía, ubicado en el distrito de Jesús María, luego de los hechos ocurridos el año pasado. Sin embargo, recuperó su libertad tras el vencimiento de la medida restrictiva.