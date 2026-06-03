Tras convertirse oficialmente en marido y mujer, Christian Domínguez y Karla Tarazona viven con emoción esta nueva etapa de sus vidas. En medio de las celebraciones, el estudio audiovisual que estuvo a cargo de registrar la boda compartió imágenes nunca antes vistas de la sesión fotográfica y parte de los emotivos votos que intercambiaron durante la ceremonia.

Uno de los instantes más comentados de la ceremonia fue el discurso que el cantante dedicó a la conductora. En sus palabras, prometió iniciar junto a ella y su familia una nueva etapa marcada por la confianza mutua, la fidelidad y el amor.

“ Hoy es el comienzo de un cambio más en nuestras vidas y prometo hacerles sonreír todos los días, con confianza, con lealtad y con mucho amor ”, manifestó el cumbiambero.

El material compartido por el equipo audiovisual muestra a los recién casados protagonizando una romántica sesión fotográfica. Para esta ocasión, Karla lució un vestido de novia diferente al que llevó en la ceremonia civil, mientras que Christian vistió un elegante traje.

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Por su parte, la conductora no dejó pasar la ocasión para expresar el cariño que siente por su ahora esposo a través de un emotivo mensaje.

“ Hoy hemos recibido en nuestras vidas un pacto de amor, de lealtad, de fidelidad en las buenas y en las malas ”, sostuvo.

El momento cerró con una declaración que resumió el amor y compromiso de la pareja: “ Por siempre y para siempre ”, expresaron ambos.