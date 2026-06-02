Christian Domínguez y Karla Tarazona dieron un nuevo paso en su relación al casarse por civil este martes 2 de junio en el distrito de San Borja.

La pareja fue captada instantes antes de la ceremonia, que tuvo lugar en la Notaría Vela Velásquez.

Cabe mencionar que Karla optó por un vestido de novia de falda corta, mientras que Christian eligió un saco en tono plomo oscuro acompañado de pantalón negro. Ambos ingresaron a la notaría junto a personas cercanas a su entorno.

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La ceremonia se realizó en un entorno privado, con la asistencia de familiares y personas del círculo cercano. El evento consolidó una relación que en los últimos meses había despertado gran expectativa entre el público.

Tras culminar la ceremonia civil, el cumbiambero y la conductora se mostraron más cercanos con la prensa. A diferencia de su llegada, ambos saludaron a las cámaras y sonrieron tras convertirse oficialmente en esposos.

Según información de Trome, la celebración continuará con una recepción prevista en Huaral, donde los recién casados compartirán junto a sus invitados.