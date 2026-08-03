El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo inició procedimientos sancionadores contra cuatro organizaciones políticas por colocar paneles, afiches y pintas de campaña en zonas prohibidas. El partido que más procesos de infracción acumula de cara a las elecciones de octubre es Perú Primero, seguido de Podemos Perú, el Partido Aprista Peruano (PAP) y Acción Popular.

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Infractor

Durante el mes de julio, al partido Perú Primero y a su candidato al Gobierno Regional de La Libertad, Daniel Salaverry Villa, les abrieron seis expedientes por instalar paneles sin autorización en diversos puntos de este departamento.

El último fue el 29 de julio, a través del Informe N° 000020-2026-CYG-JEETRUJILLO-ERM2026/JNE. Acá se advirtió que la organización política difundió nueve carteles promocionando la postulación de Daniel Salaverry a lo largo del tramo de la Panamericana Norte que pasa por el distrito de Moche.

En el documento se precisa que, según el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Transito-Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, “está prohibida la colocación de letreros de propaganda en los caminos”.

“Estando a lo expuesto, se precisa que, tanto la organización política Partido Político Perú Primero, como el candidato Daniel Enrique Salaverry Villa, serían solidariamente responsables de haber infringido la normativa electoral conforme se detalla en el cuadro precedente”, indica la resolución.

A este partido, el 11 y 16 de julio, ya le habían iniciado dos procedimientos sancionadores: En El Porvenir colocó dos paneles en los sectores Miguel Grau y El Presidio, y en La Esperanza instaló otras 14 propagandas en diversos puntos de este distrito: Miguel Grau, San Martín, Los Geranios, Las Palmeras, Avenida 2 y Avenida 5.

Además, el 26 de julio, le abrieron tres expedientes más. El primero por instalar 13 carteles en la carretera Industrial, en el tramo que va de Laredo (Trujillo) a Samne (Otuzco), y el segundo por colocar la misma cantidad de paneles en la avenida Panamericana Norte, en el centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco.

El último, en tanto, fue un pedido para que la Municipalidad Distrital de Alto Trujillo “actúe conforme a sus atribuciones” al detectarse que Perú Primero colocó “cuatro carteles grandes” en “predios de dominio público” en los barrios 3, 5 y 5 A de esa jurisdicción.

Más investigados

El 1 de agosto, el JEE Trujillo emitió la Resolución N° 01880-2026-JEE-TRUJ/JNE solicitando que la Municipalidad Provincial de Virú “actúe conforme a sus atribuciones” respecto a la difusión de propaganda electoral que el partido Podemos Perú y sus candidatos Elías Rodríguez (Gobierno Regional de La Libertad) y Hebert Jiménez (municipio de Virú) realizan en el centro poblado California.

Esto luego de que detectara que en el grifo Petroperú – Petrocentro se instaló un panel estático pese a que no contaba con autorización de la comuna.

Acción Popular y su postulante al municipio de Trujillo, Enrique Alva, también habrían infringido las normas al realizar pintas en un muro de contención situado en la avenida Tahuantinsuyo, en La Esperanza. Por ello el Jurado pidió a la comuna de ese distrito que “actúe conforme a sus atribuciones”.

En el caso del Apra, el ente electoral cuestionó afiches colocados en postes de energía eléctrica en el jirón Miguel Grau de Moche. Ahí se promociona la candidatura de Julio César Morán al Gobierno Regional de La Libertad.