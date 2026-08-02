El avance del mar en distritos como Moche, Víctor Larco Herrera y Huanchaco no deja de preocupar a los vecinos. Ante esta situación, la Comisión Multisectorial para la Recuperación del Borde Costero pidió a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, atienda con urgencia este problema que afecta a miles de moradores del litoral trujillano.

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VOZ

El pedido fue realizado por Karla Otiniano Plasencia, una de los cuatro representantes que tiene la referida comisión en la capital liberteña.

Luego de que Fujimori Higuchi indicara en su primer mensaje a la nación que su gobierno estará concentrado en atender la emergencia por el fenómeno El Niño, Otiniano indicó que el proyecto de recuperación de playas de Trujillo podría ser incluido en el paquete de intervenciones que realizará el Ejecutivo por el evento climático.

Para que eso ocurra, señaló la arquitecta, una autoridad clave será el burgomaestre de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, quien en una primera reunión con la mandataria podría transmitirle la necesidad de ejecutar dichas obras.

“Ese mensaje puede ser transmitido por el alcalde en representación de todos los trujillanos”, expresó Karla Otiniano en entrevista con este Diario.

CRISIS

En Trujillo son tres los balnearios afectados por la presencia del molón retenedor de arena que se encuentra en Salaverry: Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco.

Frente a este escenario, el Gobierno Central ejecuta trabajos preventivos como el mantenimiento del enrocado, pero son medidas temporales o paliativas.

“Lo que necesitamos es que se trabaje en la solución definitiva, que se ejecute el proyecto integral de arenamiento del litoral, cuya inversión supera los 500 millones de soles”, enfatizó Otiniano Plasencia.

El proyecto de recuperación de las tres playas contempla instalar trasvases marinos para recuperar la arena perdida.