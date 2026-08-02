El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definirá recién mañana el futuro de la lista al Gobierno Regional de La Libertad del partido político Renovación Popular, que tiene como candidata al cargo de gobernadora a Patricia Bolaños Grau.

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La audiencia se iba a realizar a las 3 p.m. del pasado 30 de julio, pero el ente electoral informó en su plataforma que esta se desarrollará finalmente el 3 de agosto, desde las 7:30 p.m., vía Zoom.

PROCESO

De acuerdo con la Resolución N° 01639-2026-JEE-TRUJ/JNE, emitida el 15 de julio, la fórmula de Renovación Popular no habría cumplido con la “cuota electoral”, lo que podría dejarla fuera de los comicios a realizarse el domingo 4 de octubre.

En el mismo documento se señala que la agrupación política debía inscribir como representantes de comunidades campesinas a cuatro aspirantes a consejeros para las provincias andinas de Pataz y Sánchez Carrión. No obstante, únicamente habría registrado a tres postulantes patacinos y uno de Julcán.

Al respecto, el personero legal titular de Renovación Popular, Luis Sánchez Coronel, ha afirmado en sus descargos que, por error de tipeo, “se obvió precisar en la solicitud de inscripción, quiénes eran los candidatos a consejeros que participaban representando a su comunidad campesina”.

LISTAS

Hasta el cierre de esta edición, según la plataforma del JNE, de diez listas que pretenden llegar a la Región, solamente dos han sido admitidas: las del Partido Aprista Peruano (PAP) y Somos Perú.

En el caso de Podemos Perú, presenta una tacha que se encuentra en “trámite”, mientras que las inscripciones de Acción Popular, Coalición Transformadora Tierra Verde, Juntos por el Perú, Partido Patriótico del Perú, Renovación Popular y Visión Perú figuran “improcedentes”.

Respecto a Perú Primero, se encuentra como “inscrito”.